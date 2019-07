Mann reißt Zigarettenautomat in Kleinostheim aus Verankerung

Hierbei riss der junge Mann den Automat aus der Verankerung, sodass dieser zu Boden fiel. Der Täter störte sich an einem Problem bei der Geldrückgabe des Gerätes. Er konnte von den Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg gestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. Der 20-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Fahrradfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am Donnerstag, gegen 07.50 Uhr, befuhr eine Radlerin die Rhönstraße in Richtung Schweinheimer Straße. Hierbei verlor sie im Verlauf eines Bremsmanövers die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Die Dame zog sich Gesichtsverletzungen und Schürfungen zu. Die Retter brachten sie in ein Krankenhaus.

Vorausfahrendes Fahrzeug gestreift und Unfallflucht begangen

Am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein VW Golf die Würzburger Straße von Haibach kommend. Dieser wollte die Kreuzung zum Südring geradeaus überqueren. Ein beiger Renault hatte sich links neben dem VW zum Linksabbiegen eingeordnet. Als sich der Renault dann doch hinter dem VW nach rechts einordnete, kam es zur Fahrzeugberührung. Als der Golf die Kreuzung überfuhr, entfernte sich der Unfallgegner in unbekannte Richtung. Nun weist der Golf einen Streifschaden am Heck auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Donnerstag, gegen 1 Uhr, wurde ein VW Caddy im Hohenzollernring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde eine Weiterfahrt unterbunden und der 57-Jährige musste die Streife auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, konnte der VW-Fahrer die Dienststelle verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Sekundenschlaf - Honda überfährt Kreisel: Großostheim

Am Donnerstag, gegen 05.40 Uhr, befuhr ein Honda die Ortsentlastungsstraße von Aschaffenburg kommend. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Babenhäuser Straße schlief der Fahrzeugführer ein. Der Sekundenschlaf endete, indem der Honda ungebremst den Kreisverkehr überfuhr und gegenüber, rechts neben der Fahrbahnrand auf einem Fahrradweg zum Stehen kam. Das Fahrzeug wies massive Schäden auf. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Er muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Parkrempler: Laufach

Am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen 2er BMW. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Spessartstraße geparkt und weist nun Beschädigungen links am Heck auf. Die Schadenshöhe beträgt in etwa 3000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/ienc