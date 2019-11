Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein Randalieren in einem Wohnhaus in der Aschaffenburg Innenstadt gemeldet. Der eintreffenden Streife öffnete ein blutüberströmter Mann die Türe. Der 38-Jährige war stark alkoholisiert und hatte zuvor versucht, sich zwei Glasflaschen auf dem Kopf zu zerschlagen. Da dies misslang, warf er die Flaschen in einen Spiegelschrank. Mit den so entstandenen Scherben verletzte sich der Mann selbst an Bauch und Hals.

Die Polizisten fixierten den 38-Jährigen mittels ihrer Handfesseln und verbrachten ihn in einen Rettungswagen. Hier trat der Mann um sich und bespuckte einen Polizisten im Gesicht. Während der Sachverhaltsklärung fand man bei dem 38-Jährigen eine geringe Menge Marihuana auf. Letztendlich wurde er zur Erstversorgung und weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und nach dem Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.

Autofahrerin übersieht 16-jährige Radfahrerin

Stockstadt. Am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein Ford die Obernburger Straße auf Höhe des Bahnüberganges in Richtung Aschaffenburg. Nach den Gleisen wollte die 75-jährige Fahrerin in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einfahren. Hierbei überfuhr sie den Fahrradschutzstreifen und übersah eine, in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin. Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Zweirad gegen die Beifahrerseite des Pkw. Sie erlitt hierdurch eine Schürfwunde am Knie. Zur weiteren Begutachtung verbrachte sie ein RTW in ein Krankenhaus. Sowohl am Ford als auch am Fahrrad entstanden Kratzspuren. Der Sachschaden fällt gering aus.

Wildunfall bei Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Pkw Hyundai die Steinbacher Straße von Steinbach kommend in Richtung Aschaffenburg. In einer scharfen Rechtskurve kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Reh wurde nach rechts geschleudert und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Die vordere Stoßstange des Hyundai wurde in Höhe von über 2000 Euro beschädigt. Solch ein Wildunfall ist kein Einzelfall. Gerade in der dunklen Jahreszeit müssen die Autofahrer mit einem vermehrten Wildwechsel rechnen. Daher ist auch in den kommenden Monaten eine erhöhte Vorsicht geboten.

kev/Polizei Aschaffenburg