Mann nach Autounfall in Zellingen schwer verletzt

Bei dem anschließenden Versuch gegenzusteuern kam das Auto ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß links neben der Fahrbahn gegen eine Baumgruppe, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle kurzzeitig komplett gesperrt. Zur Unterstützung an der Unfallstelle waren 10 Helfer der freiwilligen Feuerwehr aus Retzbach und Zellingen eingesetzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20500 Euro.

Stromkasten touchiert: Himmelstadt

Beim Rückwärtsrangieren übersah ein 47-jähriger Laster-Fahrer am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Str. in Himmelstadt einen Stromverteilungskasten und blieb an dem Kasten hängen. Das Gehäuse des Stromkastens wurde dabei völlig zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Motorrollerfahrerin verletzt: Gambach

Die 76-jährige Fahrerin eines Motorrollers stürzte am Donnerstag gegen 13.25 Uhr auf dem Radweg zwischen der Staustufe Harrbach und Gambach von ihrem Fahrzeug. Die Frau zog sich bei dem Unfall verschiedene Schürfwunden zu und wurde vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Motorroller entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Radfahrerin übersehen: Arnstein

Am Donnerstag kam es gegen 16.45 Uhr in Arnstein, an der Einmündung der Straße Schweinemarkt in die Grabenstraße, zum Zusammenstoß eines von einem 22-jährigen Mann gelenkten Auto und einer 60-jährigen Radfahrerin. Der Autofahrer wollte an der Unfallstelle vom Schweinemarkt kommend nach links in die Grabenstraße abbiegen und übersah dabei die ihm auf der Grabenstraße entgegenkommende Frau. Die Radfahrerin stürzte durch den Anstoß auf die Fahrbahn. Dabei erlitt die Frau, welche keinen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Polizei Karlstadt/ienc