Mann meldet bewusstlose Person nach Streit

Nach dem Eintreffen der Beamten und des Rettungsdienstes kam dieser jedoch schnell wieder zu sich. Nach Angaben der Beteiligten kam es auf Grund eines Streites zu einer Schubserei, bei der einer der Beiden so unglücklich stürzte, dass er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug und dadurch ohnmächtig wurde. Er wurde vorsorglich in das Krankenhaus zur Abklärung und Überwachung eingewiesen. Eine genaue Abklärung des Sachverhalts muss noch erfolgen.

Autofahrer kommen sich zu nahe

Kahl: Am späten Freitagnachmittagkamen sichin der Straße Am Leinrittzwei Autofahrer, 45 und 64 Jahre alt, in einer Kurve zu nahe, sodass sie im Heckbereich miteinanderkollidierten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1750 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wer von beiden, oder ob beide Fahrzeugführer zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhren, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Zu weit links gefahren

Mömbris: Am späten Freitagmorgen fuhr der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters in der Niedersteinbacher Straße aus Unachtsamkeitauf seiner Fahrspur zu weit links, sodass er ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug leicht touchierte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. An dem Pkw entstand nur ein leichter Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Unter Drogeneinfluss im Auto

Kahl: Am frühen Abend wurde eine 28 jährige Kraftfahrzeugführerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, da er positivauf Amphetamine reagierte. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchführt, um die genaue Menge der konsumierten Droge zu ermitteln. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.Auf die junge Fraukommtnun eine Anzeige wegen Führens eines Kraftzeuges unter Drogeneinfluss zu.

Pakete geklaut

Alzenau: Der Sicherheitsbeauftragte eines großen Logistikunternehmens in Alzenau teilte am Freitag mit, dass durch Unbekannte drei Pakete entwendet worden waren. Der Inhalt der Pakete hatte einen Gesamtwert von über 1000 Euro.

vd/Polizei Alzenau