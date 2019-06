Mann meldet Wildunfall - Oder doch nicht?

Er gab zunächst an, gegen 16.40 Uhr, auf der Strecke von Weibersbrunn nach Rothenbuchein Reh erfasst zu haben. Dabei sei die Front seines Autos beschädigt worden. Vielleicht eine Stunde nachdem der 25-Jährige die Wache mit einer Wildunfall bescheinigung verlassen hatte, kehrte er reuig zurück. Er beichtete dem Sachbearbeiter, dass der Unfall ohne Wildbeteiligung geschehen war. Tatsächlich habe sich der Unfall auf der Strecke von Bischbrunn in Richtung Aschaffenburg ereignet. Nahe Torhaus Aurora wäre er kurz eingenickt und von der Straße abgekommen. Der 25-Jährige muss sich nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gefallen lassen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Partenstein: Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit von 07.30 bis 16.00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, im Weiherweg, gegen eine Grundstücksmauer. Dabei brach ein Stein heraus.Der Verursacher hat keine Nachricht hinterlassen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Wiesthal: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen parkte ein Mitarbeiter der Fa. Wenzel-Präzision einen gelben VW-Golf in der Werner-Wenzel-Straße. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand der Strecke Betriebsgebäude zur Straße Krommenthal/Wiesthal. In der Zeit von 13 bis 13.30 Uhr, streifte offenbar ein vorbeifahrender Laster den gelben VW-Golf. Das verursachte einen massiven Streifschaden an der linken Seite des Autos. Der Verursacher hat keine Nachricht hinterlassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0

