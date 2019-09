Mann löscht brennendes Auto mit Bier

Perfekt reagiert hat gestern Nachmittag ein Mann aus dem Aschaffenburger Landkreis als er auf der A3 bei Hösbach in Fahrtrichtung Würzburg seltsame Geräusche aus dem Motorraum seines Passats hörte. Er fuhr an der Anschlussstelle Hösbach Süd von der Autobahn ab und hielt im gesicherten Bereich an. Dort sah er dann Flammen im Motorraum. Er hatte einige Bierflaschen im Auto und löschte mit dem Inhalt den kleinen Brand selbst. Die Feuerwehren aus Hösbach und Hösbach-Bahnhof mussten nicht mehr eingreifen.

Unfall in Bessenbach, Keilberg, Hauptstraße - Bewohner kurzzeitig ohne Strom

Gestern gegen 11 Uhr am Vormittag blieb ein Sattelzug in der Hauptstraße in Keilberg beim Rangieren an einem Stromverteilerkasten und einer Grundstücksmauer hängen. Im Verteiler kam es zum Kurzschluss, sodass die Bewohner der Hauptstraße kurzzeitig ohne Strom waren. Die Elektriker der Bayernwerke waren schnell vor Ort und behoben die Störung zeitnah. Der Verteilerkasten ist komplett reparaturbedürftig.

Leasingraten nicht bezahlt- 20 Tonnen Bananen werden umgeladen.

Weil der Halter einer rumänischen Firma einen Lkw-Auflieger zwar benutzt, aber nicht bezahlt hat, mussten Fahrer und Beifahrer gestern gegen 13:00 Uhr eine Zwangspause in Hösbach einlegen. Der Auflieger wurde sichergestellt. Die Firma kümmerte sich um die Umladung der an Bord befindlichen 20 Tonnen Bananen in einen anderen Lkw. Die beiden Männer allerdings fuhren bereits vorher nur mit der Sattelzugmaschine weiter zum nächsten Auftrag.

Ölfilm auf dem Main- kein Verursacher erkannt

Miltenberg, Main Gestern Nachmittag bekam die Wasserschutzpolizei Mitteilung über einen Ölteppich auf dem Main in Miltenberg zwischen den beiden Mainbrücken. Er trieb auf einer Größe von 100x5 Metern flussabwärts. Auch etwa 2 Kilometer vor Miltenberg konnte dann ein mit 350x4 Metern noch größerer Ölfilm festgestellt werden. Da die Filmstärke allerdings in beiden Fällen sehr gering war, konnten weder Feuerwehr noch Polizei ölbekämpfende Maßnahmen durchführen. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Lebens im oder auf dem Main erkennbar. Die Suche nach dem Verursacher verlief bisher ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei unter 06021/857-2680 in Verbindung zu setzen. Diebstahl Bootsmotoren Karlstein-Großwelzheim Erst gestern wurde der Wasserschutzpolizei der Diebstahl von 4 Bootsmotoren gemeldet, der sich vermutlich übers Wochenende ereignet hat. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf das Gelände des Wassersportclubs „Marina Seligenstadt“ und schraubten die Motoren an den im Wasser liegenden Segelbooten ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei unter 06021/857-2680 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg