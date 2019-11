Mann irrt nackt über den Aschaffenburger Schlossplatz

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, meldeten Passanten der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen nackten, verwirrten Mann auf dem Aschaffenburger Schlossplatz. Die angeforderten Beamten stellten bei ihrem Eintreffen einen stark alkoholisierten 38-jährigen Mann fest, der tatsächlich, wie Gott ihn schuf, über den Platz irrte und umher schrie. Er wurde daraufhin aufgefordert, seine vor Ort verteilte Kleidung wieder einzusammeln und sich anzuziehen. Hierbei erwiesen sich die motorischen Fähigkeiten des Mannes als stark eingeschränkt.

Dem 38-Jährigen wurde seine Mitnahme auf die Dienststelle erklärt, woraufhin er die Polizisten aggressiv verbal anging. Ein auf der Wache durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von etwa 2,9 Promille, was den Ausnahmezustand des Herrn erklärte. Er konnte einen Teil seines Rausches in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Noch am selben Tag durfte er die Dienststelle verlassen.

Mercedes angefahren und geflüchtet

Kleinostheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Montag, in der Zeit von 18:50 bis 19:10 Uhr, eine Mercedes A-Klasse. Diese war auf einem Parkplatz im Burgweg abgestellt und weist nun eine beschädigte Heckstoßstange auf. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

kev/Polizei Aschaffenburg