Mann in Schöllkrippen mit 4,5 Promille erwischt

Die alarmierten Einsatzkräfte bestehend aus dem Bayerischen Roten Kreuz, sowie der Polizeiinspektion Alzenau kümmerten sich um den alkoholisierten Mann. Zunächst wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, dort wurde aus ärztlicher Sicht keine medizinische Überwachung als notwendig erachtet. Aus diesem Grund musste der Mann zum Eigenschutz in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von ca. 4,5 Promille. Am nächsten Morgen wurde er wieder entlassen.

Peugeot fährt auf Opel auf

Kahl am Main: Am Donnerstag um 20:10 Uhr befuhr eine 78-jährige Fahrerin eines Opels die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Hanau. Auf Höhe des Wasserturms musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein 26- jähriger Fahrer eines Peugeot fuhr unmittelbar hinter der Dame und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dadurch fuhr der Peugeot mit der Fahrzeugfront auf das Fahrzeugheck des Opels auf. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 4000 Euro.

Durch missachtete Vorfahrt Unfall verursacht

Blankenbach: Ein 71-jähriger Peugeot Fahrer hat am Donnerstag gegen 18:15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Zuvor befuhr er die Mühlstraße und bog an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links in Fahrtrichtung Schöllkrippen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 36 Jahre alten Mannes, welcher zur gleichen Zeit mit seinem Audi die Hauptstraße von Schöllkrippen kommend in Fahrtrichtung Mömbris befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die zwei Insassen des Peugeots, sowie die zwei Insassen des Audis blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt

Auf geparkten Pkw aufgefahren

Kleinkahl: Ein 83- jähriger Fahrer eines Kias befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die Großkahler Straße in Fahrtrichtung Schöllkrippen. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne wurde der Fahrzeugführer geblendet und fuhr auf das Heck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiats auf. Durch den Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik verbracht werden. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Tour mit dem Pedelec endet im Krankenhaus

Kleinkahl: Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf einem Waldweg/Fahrradweg oberhalb der Glashütte in Kleinkahl. Zuvor war eine 58-jährige Fahrerin eines Pedelecs gemeinsam mit ihrem Ehemann während einer Fahrradtour unterwegs. Die Frau verlor ohne Fremdeinwirkung auf dem unbefestigten Untergrund die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen im Rippenbereich zu. Ein großes Aufgebot der Feuerwehr Kleinkahl, der Bergwacht, des Rettungsdienstes mit Notarzt sowie der Alzenauer Polizei musste die Frau aus dem sehr schwer zu erreichenden Gelände bergen. Die Bergung dauerte etwa eine Stunde, da die Strecke nur für bestimmte Fahrzeuge überhaupt befahrbar war. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Frau durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht.

Auffahrunfall am Kreisverkehr in Schimborn

Mömbris- Schimborn: Am Donnerstagmorgen gegen 09:20 Uhr befuhr eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Fords die Kahlgrundstraße in Fahrtrichtung Blankenbach. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine 33-jährige Fahrerin eines BMWs befuhr die gleiche Örtlichkeit direkt hinter dem Ford und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dadurch fuhr der BMW mit der Fahrzeugfront auf das Fahrzeugheck des Fords auf. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein gesamter Sachschaden von ca. 300 Euro.

Deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Schöllkrippen: Am Freitag gegen 00:50 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Audis in der Katharinenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte durch die Streifenbesatzung Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest führte zu einem Wert von ca. 1,4 Promille. Nach einer anschließenden Blutentnahme des Fahrzeugführers wurde der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol blieb glücklicherweise ohne die Folgen eines Verkehrsunfalls.

Mit geringer Menge Marihuana erwischt

Schöllkrippen: Am Freitag gegen 00:40 Uhr wurde ein 19-jähriger in der Waagstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Zunächst flüchtete er vor der Streifenbesatzung, konnte jedoch eingeholt werden. Auf der Flucht entledigte er sich seines mitgeführten Marihuanas. Dies wurde jedoch von den eingesetzten Beamten gesehen. Die geringe Menge Marihuana wurde sichergestellt. Auf den Heranwachsenden kommt nun ein Verfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Cannabis zu.

Joint mit Marihuana mitgeführt

Kahl: Ein 31-jähriger wurde am Donnerstag gegen 23:10 Uhr am Bahnhofsvorplatz einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten starken Marihuanageruch bei ihm fest. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden eines Joints. Der Joint aus einem Gemisch von Marihuana und Tabak wurde sichergestellt. Der Mann muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

