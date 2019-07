Mann in Klingenberg mit Drogen erwischt

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergab sich schnell, dass der 33-jährige Mitfahrer unerlaubt eine geringe Menge an Marihuana und Haschisch bei sich hatte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Mann muss sich nun im Strafverfahren verantworten.

Badegast bestohlen: Großwallstadt

Am Sonntag entwendete im Zeitraum von 16 - 17 Uhr ein bislang unbekannter Täter aus der Tasche eines Besuchers des Freibades in der Mainstraße Bargeld und die Debitkarte.

Sachbeschädigung durch unbekannten Täter: Großwallstadt

In der Zeit von Donnerstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, brachte ein unbekannter Täter an einem Einfamilienhaus in der Großostheimer Straße eine offensichtlich ätzende Flüssigkeit auf der Hauswand und diversen Gartenmöbeln aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc