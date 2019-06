Mann in Frammersbach mit Brecheisen bedroht - Jugendlicher Randalierer leistet bei Festnahme Widerstand

Am Mühlberg in Frammersbach wurden am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr mehrere Jugendliche beobachtet, die gegen geparkte Fahrzeuge traten und die Außenspiegel umschlugen. Dabei soll es sich um drei männliche und zwei weibliche Heranwachsende gehandelt haben. Ein beherzter Anwohner sprach darauf die Gruppe an und wurde deshalb von einem der jungen Männer mit einem ca. 40 cm langen Brecheisen bedroht. Der Anwohner verständigte daraufhin sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten zwei männliche Jugendliche erkennen, die bereits wegrannten. Einer der Jugendlichen konnte von den Beamten nach einer längeren Verfolgung zu Fuß bis zur Wiesener Straße eingeholt und festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete der Jugendliche, der vermutlich unter Alkohol-oder Drogeneinfluss stand, erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde an-schließend aufgrund seines Zustandes in der Psychiatrie untergebracht. Später wurde bekannt, dass auch ein Stromverteilerkasten in der Straße „Mühlberg“umgetreten wurde. Die einzelnen Beschädigungen bzw. die Schadenshöhean den geparkten Fahrzeugen sind noch nicht bekannt. Zeugen, die die Jugendgruppe beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Lohr melden.

mci / Quelle: Polizei Lohr