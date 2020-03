Mann in Dieburg zieht sich Schnittverletzung zu

Vor Ort angekommen, trafen die Beamten vor dem Haus auf den 32-jährigen Hilfesuchenden, der an der rechten Hand eine Schnittverletzung aufwies und hierauf ärztlich versorgt werden musste.

Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes konnte bislang nicht geklärt werden, wie sich der Mann diese Verletzungen zugezogen haben könnte. Weil in diesem Kontext eine Stratat nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei in Dieburg, Zeugen des mutmaßlichen Geschehens.

Unter der Rufnummer 06071/96560 ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg zu erreichen, nimmt alles Sachdienliche entgegenund fragt: Wer hat in der benannten Straße, kurz vor 24 Uhr, verdächtigeBeobachtungen gemacht? Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Hessen