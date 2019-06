Im Verlauf der Auseinandersetzung schüttete ein 45-jähriger Mann seinem Gegenüber Bier ins Gesicht. Anschließend bewarf er ihn mit dem leeren Bierglas. Dabei erlitt der Mann Schnittverletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter flüchtete nach dem Wurf aus der Gaststätte und beschädigte noch das Fahrrad seines Kontrahenten, das vor der Wirtschaft abgestellt war. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rollerfahrer unter Einwirkung von Betäubungsmitteln gestürzt

Am Sonntagnachmittag stürzte ein 24-jähriger Rollerfahrer alleinbeteiligt in der Wilhelmstraße. Aufgrund der dortigen Vorfahrtsregelung musste er an einer Kreuzung stark abbremsen, weshalb er stürzte. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme gab der junge Mann an, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ihn erwartet ihn nun eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch.

Polizei stoppt zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer

In der Pfingstnacht von Sonntag auf Montag konnte bei zwei Verkehrskontrollen Alkoholgeruch bei den jeweiligen Fahrern festgestellt werden. Sowohl der 20-jährige Fahrer eines Opels, der auf dem Westring angehalten werden konnte, als auch der 50-jährige Fahrer eines Mercedes, der in der Ebersbacher Straße unterwegs war, hatten Atemalkoholwerte, die deutlich über der erlaubten Höchstgrenze lagen. Beide mussten sich auf der Aschaffenburger Dienststelle einem weiteren, gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest stellen. Sie erwarten nun jeweils eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Mehrere Drogenaufgriffe im Stadtgebiet

Im Laufe des Sonntages konnte die Polizei bei verschiedenen Kontrollen im Stadtgebiet Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Zunächst wurden bei einer 53-jährigen Frau in der Merlostraße mehrere Gramm Marihuana aufgefunden. Im Rahmen einer Personenkontrolle in Suicardusstraße konnte anschließend bei einem 19-jährigen ebenfalls eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Bei einer weiteren Kontrolle in der Platanenallee stellten die Polizeibeamten wenige Gramm Marihuana von einem 21-jährigen Mann sicher. Abschließend konnten in der Dyroffstraße mehrere Jugendliche Personen kontrolliert werden, die gerade dabei waren, einen Joint zu konsumieren. Die Polizei leitete gegen alle betroffenen Personen ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Unbekannter beschädigt Scheibe eines Getränkemarktes

In der Nacht auf Montag stellte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren fest, dass die Fensterscheibe eines Getränkemarktes in der Lange Straße mit einem Stein eingeworfen wurde. Der Stein hatte die die Scheibe stark beschädigt, jedoch nicht durchdrungen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag und Montag gegen 01:30 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen bisher unbekannte(n) Täter.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Kreis Aschaffenburg

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin gestoppt

Großostheim. In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte eine 23-jährige Toyota-Fahrerin in der Jahnstraße einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der freiwilligen Atemalkoholkontrolle stellte sich heraus, dass der Wert über der gesetzlichen Maximalgrenze von 0,5 Promille liegt. Die junge Frau musste sich deshalb einem gerichtsverwertbaren Test auf der Dienststelle unterziehen, der den zu hohen Wert bestätigte. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

Unbekannter bleibt an geparktem Pkw hängen und flüchtet

Heimbuchenthal. Am Sonntagmittag stellte der Fahrer eines Fords fest, dass an seinem Fahrzeug, das Am Steinberg in Heimbuchenthal geparkt war, die linke Seite der Heckstoßstange stark beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an dem Geparkten hängen geblieben ist. Die Tatzeit war Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 10:30Uhr. An dem Ford entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte beschädigen Bildstock

Hösbach. Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass ein Bildstock mit Jesuskreuz in Hösbach/Rottenberg in der Rödenwiese stark beschädigt wurde. Im Zeitraum von Donnerstag, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, haben unbekannte Täter das Jesuskreuz abgeschlagen und den Bildstock stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg