Mann fährt unter Drogeneinfluss

Drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte am Donnerstagmorgen ein Auto-Fahrer, der im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 8.45 Uhr in der Georg-Mayr-Straße kontrolliert wurde. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme bei dem 29-jährigen Mann durchgeführt wurde.

Vorfahrtsmissachtung

Altfeld. Die Vorfahrt eines BMW-Fahrers missachtete am 27.03.2020 der Fahrer eines Pkw Renault, als er um 13.45 h an der Autobahnabfahrt der A 3 nach links in die B 8 in Richtung Marktheidenfeld abbiegen wollte und hier mit in Richtung Wertheim fahrenden BMW zusammen stieß. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10.000.- EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Das ab etwa 18.30 Uhr einsetzende Schneechaos sorgte für eine Vielzahl von Polizei-Einsätzen in der Region. Aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume ist die Verbindungsstraße zwischen Urspringen und Billingshausen nach wie vor für den Verkehr gesperrt.

