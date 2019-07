Mann entblößt sich in Wertheim vor zwei Frauen

Die beiden jungen Frauen liefen auf einem Fußweg zwischen Bettingen und dem Autohof Wertheim, als ihnen dort ein Mann entgegenkam. Dieser Mann sprach die zwei Jugendlichen in gebrochen deutscher Sprache an, zieht plötzlich mit seinen Hände die Hose runter und zeigt sein Geschlechtsteil.

Der Mann wird beschrieben als 175 bis 180 Zentimeter groß, zirka 50 Jahre alt, sonnengebräunte Haut, graue kurze Haare, trug eine blaue Hose und ein graues Oberteil. Wer den Mann kennt oder ebenfalls beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 09341 810, beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim melden.

Betrunken unterwegs

Deutlich zu viel getrunken hatte Sonntagabend ein Autofahrer in Wertheim. Der 49-jährige VW-Fahrer wurde an einer Grillhütte in der Gyula-Horn-Straße durch die Polizeistreife angetroffen und kontrolliert. Bereits vorher war dessen Fahrweise schon anderen Autofahrern aufgefallen, die die Polizei riefen. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und noch vor Ort seinen Führerschein abgeben.

vd/Polizei Heilbronn