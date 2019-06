Mann bezahlt zwölf Cent für Bier an Tanksetelle in Lohr und zeigt Verkäuferin Mittelfinger

Es begann im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rechtenbacher Straße. Ein 51-jähriger Mann nahm eine Flasche Bier aus dem Regal. Er legte 12 Cent auf den Tresen und wollte den Laden verlassen. Da das natürlich zu wenig war, war die Verkäuferin nicht damit einverstanden. Sie sprach den Mann an. Der zeigte ihr nur den ausgestreckten Mittelfinger und verließ den Verkaufsraum. Von der Tankstelle fuhr er mit seinem Auto weg. Die Verkäuferin konnte das Kennzeichen des Autos ablesen. Unwesentlich später meldete sich das Personal eines Getränkemarktes aus der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße im Lohrer Industriegebiet. Dort fuhr der gleiche Mann mit seinem Auto mehrfach an die Glasschiebetüre des Eingangs. Das Personal des Getränkemarktes forderte ihn auf das zu lassen. Es schien ihn jedoch nicht zu beeindrucken. Nachdem er dann doch mit dem gegen die Türe fahren aufhörte, stieg er aus, ging in den Markt, trank Bier und rauchte. Als die Polizei eintraf zeigte er sich aggressiv, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nachdem er unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung des Landratsamtes in die Psychiatrie eingewiesen. Verletzt wurde bei den Vorfällen glücklicherweise niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist kann noch nicht gesagt werden. Die polizeilichen Ermittlungen gehen vom Diebstahl über die Beleidigung, die Sachbeschädigung bis zur Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Wohnwagen aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 20.15 Uhr, bis Donnerstag, 20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz an der Westtangente geparkter Wohnwagen aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Wohnwagen einen Fernseher im Wert von 250 Euro. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Ladendiebstahl

In einem Drogeriemarkt in der Fußgänger wurde am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, eine 44-jährige Frau bei Ladendiebstahl ertappt. Die Frau hatte Kosmetik und andere kleinere Artikel in ihren privaten Einkaufskorb gelegt. Die Artikel waren durch ein Tuch verdeckt und wurden an der Kasse nicht auf das Band gelegt. Nachdem die Alarmanlage an der Kasse ausgelöst wurde schaute die Kassiererin nach und entdeckte das Diebesgut im Wert von circa 80 Euro.

Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in der Zeit von 11 Uhr bis 11.15 Uhr. Auf den Parkplätzen in der Grafen-von-Rieneck-Straße wurde die vordere Stoßstange eines schwarzen Mitsubishi angefahren. Das Verursacherfahrzeug, es liegen hierzu keine weiteren Erkenntnisse vor, könnte vermutlich ebenfalls an der vorderen rechten Stoßstangenecke in einer Höhe von 40-50 cm beschädigt sein. Der Schaden am Mitsubishi wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Partenstein: Reifen gestochen

In der Zeit von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.00 Uhr, wurden an zwei Autos jeweils die linken Vorderreifen plattgestochen. Die Fahrzeuge, ein schwarzer Opel Astra und ein grauer Mercedes, waren in Partenstein in der Buchstraße geparkt. Es entstand ein Schaden von circa je 120 Euro. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

