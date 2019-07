Mann beleidigt Freundin und bedroht sie mit Messer in Gemünden

Weil ein 28-jähriger Mann seine Freundin beleidigte und mit einem Messer bedrohte, flüchtete die 24-Jährige aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte der junge Mann zunächst etwas beruhigt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da aber ein weiterer Streit nicht auszuschließen war und der Mann wieder zunehmend aggressiver wurde, musste er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Wildunfall: Burgsinn

Am Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Auto-Fahrer die Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn in Richtung Gräfendorf. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Seat erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Tier ausgewichen - Leitplanke gestreift: Gemünden

Am Mittwochvormittag befuhr ein 37-jähriger Auto-Fahrer die B26. Hierbei wich er einem Kleintier nach rechts aus und fuhr gegen die Leitplanke. An der Leitplanke sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Ausgebrochene Schafherde auf der Kreisstraße MSP11: Gemünden

Am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, informierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, dass sich auf der Kreisstraße MSP 11, zwischen Kleinwernfeld und Gemünden, eine Schafherde befindet.

Beim Eintreffen der Beamten warnte der 36-jährige Verkehrsteilnehmer bereits vorbildlich den Verkehr auf der Kreisstraße, um Unfälle zu vermeiden.

Bei der Überprüfung der nahegelegenen Schafweide konnte festgestellt werden, dass ein Elektro-Weidezaun auf mehrere Meter umgerissen war und hierdurch die Schafe entweichen konnten. Ein junges Lamm hatte sich komplett im Zaun verheddert und konnte gerade noch vor dem Strangulierungstod befreit werden.

Die restliche Herde, bestehend aus circa 50 Tieren, konnte mit viel Geschick und mit Hilfe eines weiteren Passanten bergwärts zurück zur Weide getrieben werden. Da zur Nachtzeit der Tierhalter nicht erreicht werden konnte, wurde der Weidezaun wieder aufgestellt und sicher verschlossen.

Auffahrunfall: Gemünden

Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, wollte eine 21-jährige Golf-Fahrerin vom Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Würzburger Straße einfahren. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr befindliche 23-jährige Fahrer eines BMW verkehrsbedingt abbremsen und anhalten musste und fuhr leicht auf. Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 300 Euro.

Polizei Gemünden/ienc