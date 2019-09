Mann aus Offenbach vermisst  Polizei bittet um Hinweise

Wo ist Klaus Drzastwa aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 66 Jahre alten Vermissten. Herr Drzastwa ist etwa 1,65 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Er hat kurze dunkelgraue Haare und einen weißen Vollbart. Herr Klaus Drzastwa verließ am Donnerstagvormittag mit seinem Schäferhund seine Wohnung in der Offenbacher Bismarckstraße. Stunden später meldete er sich über Handy zuhause und gab an, sich verlaufen zu haben. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu dem offensichtlich orientierungslosen Herr Drzastwa. Zur Fahndung nach dem Vermissten war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Zwischenzeitlich gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, dass sich der Vermisste im Bereich Heusenstamm und Neu-Isenburg aufhalten könnte. Derzeit sucht die Polizei mit Mantrailer Hunden im Bereich Neu-Isenburg.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Klaus Drzastwa geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen