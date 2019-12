Mann aus Laufach wählt über 20 Mal grundlos den Notruf

Er war bereits am Sonntagabend diesbezüglich mit gleicher Vorgehensweise aufgefallen und zeigte sich bei einer Gefährderansprache äußerst aggressiv und uneinsichtig. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen am Montag, reagierte er erneut massiv aggressiv und versperrte die Eingangstür. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Tür stand der Mann mit einem Baseballschläger bewaffnet in der Hand den Beamten gegenüber.

Es kam zum Einsatz des Pfeffersprays, worauf der Täter das Schlagwerkzeug fallen ließ, aber eine Kampfhaltung mit erhobenen Fäusten einnahm. Daraufhin wurde er überwältigt und musste gefesselt werden.

In seiner Wohnung nahmen die Ordnungshüter starken Marihuanageruch wahr und stellten anschließend mehrere Dosen Pflanzenteile sicher.

Auf Anordnung eines Richters wurde von einem Arzt eine Blutentnahme zur Feststellung seiner Schuldunfähigkeit durchgeführt und der Mann in ein Krankenhaus eingewiesen.

Kollision nach Rotlichtverstoß

Am Montag, um 10:50 Uhr, befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot den Ostring in Richtung Auhofstraße. An der dortigen Ausfahrt verließ sie diesen und stand als erstes Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage (Linkspfeil) zur Auhofstraße. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhr sie an und in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Auhofstraße und fuhr unter Missachtung des Rotlichts in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision beider Autos, wobei ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro entstand.

Kollision zwischen Pkw und Fußgänger

Am Montag, um 9 Uhr, beabsichtigte ein 44-Jähriger mit seinem Pkw BMW vom Parkplatz einer Bank auf die Glattbacher Überfahrt einzufahren. Hierzu musste er den dortigen Gehweg überqueren. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen tastete er sich langsam aus dem Parkplatz und wartete vorschriftsmäßig an der Sichtlinie. Zeitgleich lief ein 29-jähriger Fußgänger eiligen Schrittes in der Glattbacher Straße in Richtung Stengerstraße. Offensichtlich hatte dieser den stehenden Pkw auf dem Gehsteig nicht bemerkt, stieß gegen ihn und stürzte auf den Asphalt. Hierbei erlitt er Schürfwunden und Prellungen.

Verbranntes Essen ruft Rettungsschiene auf den Plan

In der Medicusstraße wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr musste die verschlossene Wohnungstür mit einem Brecheisen öffnen. Im Schlafzimmer konnte der 27-jährige Wohnungseigentümer angetroffen werden, der offensichtlich in stark alkoholisiertem Zustand eine Pizza im Ofen vergessen hatte, welche angebrannt war und den Rauchmelder auslöste. Der Schaden am Ofen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Verhütung von Bränden wird vorgelegt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Großostheim. Am Sonntag, gegen 09:30 Uhr, wurde der 37-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf der Bundesstraße 469 bei Kilometer 3,5 von einer Polizeistreife zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Trunkenheitsfahrt

Heimbuchenthal. Eine Polizeistreife konnte am Sonntag, gegen 22 Uhr, einen Pkw Audi beobachten, der auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs war. Nach der Anhaltung nahmen die Beamten beim Fahrer, einem 59-jährigen Mann, deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt durchgeführt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Pkw verkehrssicher am Fahrbahnrand abgestellt.

vd/Polizei Aschaffenburg