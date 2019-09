Maintal: Schüsse am frühen Morgen  Frau verletzt

Zeugen alarmierten am Montagmorgen, gegen 5.20 Uhr, die Polizei und gaben an, dass ein Mann in der Berliner Straße auf eine Frau geschossen habe. Am Einsatzort wurde eine 24 Jahre alte Frau mit einer Kopfverletzung aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat dauern an. Derzeit können daher keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen