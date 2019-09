Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus dem Main-Tauber-Kreis, die Strecke von Gissigheim kommend und wollte an der dortigen Abzweigung in die Kreisstraße 2835 nach links einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die Vorfahrt eines 54-jährigen Motorradfahrers, der die Kreisstraße 2835 von Heckfeld kommend in Richtung Buch befuhr. Direkt an der Einmündung kam es zum Unfall, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An dem hochwertigen Motorrad entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. An dem Pkw der Seniorin ein Schaden von ca. 2000 Euro. Bei dem Unfall waren der Rettungsdienst mit zwei Einsatzwagen und einem Notarztwagen sowie die freiwillige Feuerwehr aus Laude mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Zur Unfallaufnahme war das Polizeirevier Tauberbischofsheim sowie die Verkehrspolizei im Einsatz.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis