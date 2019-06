Männer überfallen Rosenverkäufer in Aschaffenburg - Passanten greifen ein

Gegen 23 Uhr kamen zwei alkoholisierte Männer in der Weißenburger Straße auf den Verkäufer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg zu, entrissen ihm den Rosenstrauß und schlugen ihn anschließend zwei Mal ins Gesicht, erklärte Philipp Hümmer von der Polizei Unterfranken auf Anfrage unseres Medienhauses.

Zeugen, die in der Nähe waren, mischten sich ein - "das ist das Schöne an der Sache", so Hümmer. Sie hielten einen der Täter fest und riefen die Polizei. Der andere floh Richtung Hauptbahnhof, wurde aber aufgrund einer "sehr guten Täterbeschreibung" rasch gefasst.

Die beiden Männer mussten mit zur Dienststelle. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und kamen danach in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Der Rosenverkäufer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Mai 2010 war schon einmal ein Rosenverkäufer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg in der Aschaffenburger Innenstadt überfallen worden. Damals raubten die Täter mehrere hundert Euro.

Katrin Filthaus