Mähdrescher gerät beim Ernten in Müdesheim in Brand

Die angerückten 13 Helfer der freiwilligen Feuerwehren aus Müdesheim und Arnstein konnten den Schwelbrand an der Erntemaschine, welcher durch einen techn. Defekt ausgelöst wurde, ablöschen bevor es zu einem Vollbrand kam. An dem Arbeitsgerät entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Lastwagen beschädigt Geländer in Karlstadt

Karlstadt. Der 63-jährige Fahrer eines Lkw streifte am Mittwoch gegen 07:40 in Karlstadt beim Einbiegen vom Baggertsweg in die Brückenstr. ein Geländer, welches dort den Gehweg von der Fahrbahn abgrenzt. An dem Geländer, welches durch den Unfall verbogen wurde, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt