Mähdrescher gerät auf Arnsteiner Getreidefeld in Brand

Trotz des Löscheinsatzes der Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Arnstein, Gänheim, Müdesheim und Binsbach entstand an der Erntemaschine ein Schaden in Höhe von ca. 65000.- Euro.

Vorfahrt missachtet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart An der Kreuzung Würzburger Str./Grabenstraße kam es in Arnstein am Donnerstag gegen 16:00 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Unimog und einem Pkw. Der 79-jährige Fahrer des Pkw hatte von der Würzburger Straße kommend den auf der vorfahrtsberechtigten Grabenstraße fahrenden Unimog übersehen und stieß mit der Fahrzeugfront seines Autos gegen den rechten hinteren Radkasten des Unimog. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Beim Überholen Gegenverkehr übersehen

Duttenbrunn, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag scherte gegen 16:10 Uhr ein 39-jähriger Pkw Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Duttenbrunn und Zellingen auf die Gegenfahrbahn aus um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Der Fahrer bemerkte erst als er sich auf der Gegenfahrbahn befand, dass ihm dort ein Pkw entgegenkam. Der Fahrer des überholenden Pkw wich nach links aus um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sein BMW wurde dabei nach durchfahren eines Straßengrabens in ein nebenliegendes Feld katapultiert, wo sich der Pkw überschlug. Der Autofahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000.- Euro.

Auto übersehen

Obersfeld, Lkr. Main-Spessart Der 23-jährige Fahrer eines Pkw übersah am Donnerstag gegen 16:30 Uhr beim Einfahren von einem Feldweg auf die Kreisstraße MSP 1, zwischen Sachserhof und Obersfeld, den dort fahrenden Pkw eines 33-jährigen Mannes. Der 33-jährige Mann wich nach links aus um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sein Auto von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. An dem Pkw entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

