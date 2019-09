Mädchen in Heidingsfeld betatscht

Die Geschädigte fuhr gegen 13.45 Uhr von der Haltestelle Dallenbergbad zur Haltestelle Max-Mengeringhausen-Straße. Hierbei stand sie mittig im gut gefüllten Linienbus. Plötzlich spürte sie etwas in ihrem Intimbereich und konnte sehen, dass ein unbekannter Mann mit seiner Hand in ihrem Schritt rieb. Auf Ansprache antwortete er lediglich, dass er nichts verstehe und stieg danach an einer unbekannten Haltestelle aus. Der Sittenstrolch wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 22 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkelhäutig, dunkle, kurze, glatte Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit grauer Übergangsjacke.

Junge Frau in Hostel sexuell belästigt

WÜRZBURG/INNENSTADT: Am Freitagmorgen wurde eine junge Touristin in einem Hostel am Haugerring sexuell belästigt. Die 24-jährige Geschädigte befand sich gegen 7.15 Uhr in der Damendusche. Bereits vor dem Betreten wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser folgt ihr kurze Zeit später in den Duschraum und versuchte sie gegen ihren Willen zu umarmen und zu küssen. Dies konnte sie durch wegdrücken unterbinden, woraufhin der Sittenstrolch die Dusche verließ. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 28 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunkelblonde Haare, bekleidet mit weißem Oberteil und grauer Hose.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Unter Medikamenteneinfluss Unfall verursacht

WÜRZBURG/HEUCHELHOF: Am Freitagmittag verursachte ein 56-jähriger Mann unter dem Einfall von Medikamenten in der Heuchelhofstraße einen Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr gegen 13.30 Uhr mit einem schwarzen Smart den Heuchelhofberg stadteinwärts. Hierbei fuhr er auf gerader Strecke gegen den linken Randstein und anschließend mit beiden linken Rädern in Bankett der Straßenbahn. Hierbei brach die vordere Felge seines Smart und er kam nach über 50 m Fahrweg im Gleis zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wirkte der 56-Jährige verwirrt und körperlich eingeschränkt. Auf Nachfrage gab er an Medikamente eingenommen zu haben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro und es musste abgeschleppt werden. Die Gleise blieben unbeschädigt, aber es kam zu einer Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs für etwa 1,5 Stunden. Zur abschließend Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des Smart-Fahrers vor dem Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 zu melden.