MSP-MM-971-Kennzeichen geklaut

Es handelt sich um das Kennzeichen MSP-MM971.

Tabak entwendet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 10 Uhr hatte eine 61-jährige Ladendiebin in einem Supermarkt Am Tiefen Weg in Karlstadt einen Beutel Tabak im Wert von 6,50 Euro entwendet. Diese hatte den Tabakbeutel unter ihrer Bluse versteckt und den Markt verlassen; konnte jedoch hierbei durch den Marktleiter beobachtet werden.

Alkoholisiert am Steuer

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 18:50 Uhr konnte bei einer 51-jährigen BMW-Fahrerin im Rahmen einer Kontrolle auf einem Flurweg bei Eußenheim durch Beamte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein Vortest einen Wert von 1,46 Promille ergab, wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Gegen die 51-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Polizei Karlstadt/mkl