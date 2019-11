Ein geparkter Pkw ist von Montag auf Dienstag in Lützelbach beschädigt worden. Der rote Toyota Yaris war in einem Carport abgestellt gewesen. Der unbekannte Täter machte sich an dem Fahrzeug zu schaffen und riss den Heckscheibenwischer des Pkw ab. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

kev/Polizei Obernburg