Lohr und Aschaffenburg: Diebe klauen ausgerechnet haufenweise Nüsse

Am Samstag, 13. Juli, hatten Angestellte in einem Markt in der Rexrothstraße in Lohr (Main-Spessart-Kreis) einen Trolley voller Packungen gefunden. In beiden Fällen hatte die Ware einen Wert von etwa 300 Euro, so die Polizei.

In Aschaffenburg versuchten zwei Männer gegen 19.45 Uhr den vollgepackten Trolley am Kassenbereich vorbei zu schleusen. Ein Verkäufer bemerkte dies und rannte den Unbekannten hinterher. Diese ließen den Trolley stehen und flohen.

Das Transportmittel wird nun auf Spuren untersucht, die auf die Diebe hindeuten. Bei diesen handele es sich vermutlich um Mitglieder überregionaler Tätergruppen auf der Durchreise, so Ritter. Ihnen ginge es wohl darum, hochwertige Waren zu stehlen, die möglichst wenig Raum einnehmen. »Vor fünf Jahren hatten es Täter besonders oft auf Rasierklingen abgesehen«, so Ritter. Die Märkte rüsteten daraufhin ihre Sicherungssysteme auf.

Zeugen, die die Täter bei dem Diebstahlversuch gesehen haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0 60 21 / 85 7- 22 30

fka