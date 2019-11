Lohr: Zwei Unfälle durch Rückwärtsfahren

Wegen Unaufmerksamkeit beim Rückwärtsfahren kam es am

Mittwochnachmittag in Lohr zu zwei kleineren Unfällen mit Sachschaden. In

der Rexrothstraße fuhr ein Pkw gegen einen parkenden Mercedes Benz und im

Sonnen-rain stieß ein Pkw-Fahrer beim Einparken gegen einen hinter ihm haltenden

Omnibus. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 Euro.

Palette auf der Straße

Frammersbach. Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Frammersbach und der

Landesgrenze zu einem Verkehrsunfall, weil eine Holzpalette auf der Straße lag. Eine

30jährige BMW-Fahrerin überfuhr die Holzpalette und riss sich dabei die Öl-wanne

ihres Fahrzeuges auf. Es entstand Sachschaden in Hö-he von ca. 200,00 Euro. Die

Straße musste anschließend gereinigt werden. Wie die Palette auf die Straße kam, ist

bisher nicht bekannt. Vermutlich wurde sie von einem anderen Fahr-zeug verloren.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

Massive Ölspur

Lohr. Am Mittwochabend wurde eine Ölspur in der Heinz-Paulisch-Straße

gemeldet. Nach Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sich die Ölspur bis zu B

26 zog und

die Straße schmierig war. Als Ursache konnte ein mit einer al-ten Maschine geladener

Container ausgemacht werden, aus dem die Ölflüssigkeit ausgelaufen war. Da der

Container zwischenzeitlich abgeholt wurde und der Fahrer vom auslaufenden Öl nichts

bemerkt hatte, wurde auch noch die Straße beein-trächtigt. Aufgrund der

umfangreichen und massiven Verschmutzung musste die Straße mit einer

Straßenreinigungsmaschine gereinigt werden. Die FFW Lohr a. Main übernahm bis zur

Reinigung die Beschilderung und Absicherung der Straßen-abschnitte.

Polizeiinspektion Lohr