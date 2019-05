Lohr: Ziege entlaufen

Am Sonntagabend wurde der Polizeiinspektion eine freilaufende Ziege in der Bergstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten die Nachbarn die Ziege wieder auf das Grundstück des Eigentümers zurückgetrieben. Da der Eigentümer nicht zuhause war brachte die Polizei dann die Ziege mit Hilfe einer Scheibe Vollkornbrot zurück in ihr eigentliches Gehege.

Aufgefahren

Am Sonntagmittag wollte ein Pkw-Fahrer von der Südtangente nach rechts in die Westtangente einbiegen und blieb nochmal verkehrsbedingt stehen. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Geldbeutel aufgefunden

Am Sonntagnachmittag gab eine ehrliche Finderin einen Geldbeutel bei der Polizei ab, den sie kurz zuvor in der Anlagestraße gefunden hatte. Im Geldbeutel befanden sich außer den Dokumenten noch 40,00 Euro Bargeld. Der Verlierer kam noch während der Abgabe des Geldbeutels auf der Dienststelle vorbei, sodass die Übergabe gleich ausgeführt werden konnte. Der Verlierer bedankte sich bei der Finderin ausgiebig.

Polizeiinspektion Lohr