Lohr-Wombach: Mountainbiker schwer gestürzt

Auf der abschüssigen Strecke übersah er offensichtlich eine Bodenwelle, verbremste sich und kam ohne Fremdeinwirkung zum Sturz, wobei er mit dem Kopf offenbar auf dem Boden aufschlug. Er wurde zunächst durch eine Freundin, welche mit ihm unterwegs war, und einem hinzugekommen Helfer erstversorgt. Die weitere Versorgung übernahmen der verständige Rettungsdienst und Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers. Im Anschluss wurde der junge Mann mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Würzburg verbracht.

Einen Helm hatte der junge Mann bei dem Sturz nicht getragen.

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart

Betrunkener Fahrradfahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, kontrollierte einer Streifenbesatzung einen 17-jährigen Fahrradfahrer, der in der Wiesener Straße in Frammersbach neben einer Gruppe Jugendlicher fuhr. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille fest. Aus diesem Grund musste sich der Jugendliche eine Blutentnahme unterziehen. Danach wurde er seinem zwischenzeitlich verständigten Vater übergeben. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

mkl/Polizei Lohr