Lohr: Vorfahrt genommen

Am Dienstagmittag befuhr eine 58-jährige die Wombacher Straße, an deren Ende sie nach links „zur Alm“ abbiegen wollte. An der Kreuzung Richtung Sommerberg mißachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 56-jährigen, der mit seinem Lkw von der Straße „Zur Alm“ auf die Westtangente einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 4.000 Euro belaufen.

Polizeiinspektion Lohr