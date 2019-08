Lohr/Steinbach: Diebstahl am Sportplatz

Bei dem Kupferrohr handelt es sich um das Regenrinnenrohr der Verkaufshütte. Bei der Tatortabsuche nach Beweismitteln konnte noch ein Stück des Rohres aufgefunden werden, welche die Täter offensichtlich verloren haben. Ins-gesamt beträgt der Beuteschaden ca. 500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Beim Rückwärtsfahren getroffen

Lohr a. Main. Am Donnerstagmittag parkten an der Sendelbacher Straße zwei Pkws aus zwei sich gegenüberliegenden Parkplätzen rückwärts aus und stießen zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,00 Euro.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Lohr a. Main. Am Mittwochnachmittag wurde in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.35 Uhr ein auf dem ALDI-Parkplatz geparkter silberfarbenen Mercedes von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne einen Hinweis zu hinterlassen oder den Schaden der Polizei zu melden. Deshalb wird gegen den Unbekannten wegen Unfallflucht ermittelt. Am geparkten Pkw entstand am Heck ein Schaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

mci / Quelle: Polizei Lohr