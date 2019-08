Lohr: Paketlieferant spuckt Mann ins Gesicht

Nachdem der Paketfahrer von einem Anwohner erfuhr, dass das betreffende Paket bereits versandt wurde, wurde dieser ausfällig und spuckte dem Anwohner ins Gesicht. Der betreffende Fahrer konnte erst einige Stunden später in Lohr angehalten werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

Lkw rückwärts gegen Auto

Lohr. In der Ignatius-Taschner-Straße in Lohr am Main kam es am Montag bereits gegen 9.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer stand dort wegen durchzuführender Arbeiten mit seinem Lkw entgegen der Fahrtrichtung auf einer Rechtsabbiegerspur. Als er mit seinem Fahrzeug rückwärtsfuhr, übersah er einen hinter ihm wartenden Pkw Kia. Durch den Anstoß entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Geparkter Auto angefahren

Lohr. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes wurde am Montag zwischen 14.45 und 15.30 Uhr ein Pkw Ford Mondeo beschädigt. Der dort geparkte Pkw wurde vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Fahrer bemerkte nach seinem Einkauf einen deutlichen Lackschaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Unfall an Brückenunterführung

Lohr. An einer Bahnunterführung zwischen Neuhütten und Wiesthal kam es am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19jährige Pkw-Fahrerin befuhr die dortige Engstelle mit ihrem Pkw. Im Kurvenbereich unmittelbar nach der Unterführung kam die Fahrerin auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Anstoß eine leichte Verletzung am Unterarm.

Erneuter Enkeltrick-Versuch

Lohr. Wieder einmal erhielt eine ältere Dame aus Lohr am Main am letzten Freitag einen betrügerischen Anruf. Ein Mann rief bei ihr an und gab sich als ihr Großneffe aus. Zur Unterstützung eines „Projektes“ bat er um einen Geldbetrag in Höhe von 16000 Euro. Nachdem die Dame diesen Betrag nicht zur Verfügung hatte, gab der Anrufer an, dass er auch mit Gold oder Schmuck zufrieden wäre. Nachdem die Frau auch dies verneinte, beendete der Anrufer das Gespräch und legte auf. Die Vorgehensweise der sog. Enkeltrick-Betrüger ist hinreichend bekannt.

Parkplatzschilder beschädigt

Lohr. In der Zeit von Samstag bis Montag wurden auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Jahnstraße in Lohr am Main insgesamt 8 Parkplatzschilder inkl. Halterung beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.

mci / Quelle: Polizei Lohr