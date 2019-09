Lohr: Ölspur auf der B 26

Bereits ab Höhe der Anschlussstelle Weibersbrunn fiel einem Verkehrsteilnehmer auf, dass ein vor ihm fahrender Tanklastwagen beim Abbremsen immer wieder Flüs-sigkeit verlor. Da das Fahrzeug in Richtung Lohr am Main unterwegs war, wurde die Polizeiinspektion Lohr am Main mit dem Vorfall beauftragt. Der Tanklaster konnte in Lohr in der Rechtenbacher Straße gesichtet und unverzüglich einer Kontrolle unter-zogen werden. Es stellte sich heraus, dass der Deckel nach dem Befüllen nicht rich-tig eingerastet war. So schwappte immer wieder Treibstoff in die auf dem Anhänger befindliche Wanne und lief über die Abläufe nach unten. Da zudem die Schlauch-schelle nicht fest angezogen war, lief immer wieder Dieselkraftstoff aus und gelangte auf die Fahrbahn.

Zur Reinigung der Fahrbahn waren Feuerwehren aus dem Raum Aschaffenburg so-wie die Straßenmeistereien aus Aschaffenburg und Lohr eingesetzt.