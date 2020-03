Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochnachmittag in der Sackenbacher Straße ein 37jähriger Mopedfahrer angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer noch ein altes Versicherungskennzeichen am Moped angebracht hatte und somit ohne gültigem Versicherungsschutz unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige erstattet.

kev/Polizei Lohr