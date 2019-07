Lohr: Kreditkartendaten ausgespäht

Nach Überprüfung seiner Kontoauszüge hat der Geschädigte festgestellt,dass vonseinem Konto über die Kreditkarte unberechtigte Umsätze abgebucht wurden. Die unberechtigten Belastungen in Höhe von insgesamt 1000,00 Euro fanden in Deutschland und auch in England statt. Wie die Täter an seine Kreditkartendaten gelangten,konnte sich der Geschädigte nicht erklären. Vermutlich wurden seine Daten während einer berechtigten Zahlung ausgespäht.

Spiegel abgefahren

Lohr a.Main: Bei einem in der Rechtenbacher Straße geparkter Pkw wurde am Freitagnachmittag der linke Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Pkw abgefahren. Am Pkw des Verursachers entstand kein Schaden. Am geparkten VW-Kombi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro. Der Verursacher handelte richtig und verständigte sofort die Polizei.

Pkw beschädigt und geflüchtet

Lohr . Am Freitagnachmittag wurde ein am Valentinusberg geparkter Opel Astra von einem unbekanntem Fahrzeugführer an der Frontschürze beim Ein-und Ausparken beschädigt. Der Verursacher fuhr ohne den Schaden der Polizei zu melden oder einen Hinweis zu hinterlassen einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro. Da der Verursacher den Schaden nicht gemeldet hat, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

Lenkzeitaufzeichnungen nicht mitgeführt

Partenstein. Am Freitagnachmittag wurde in der Hauptstraße in Partenstein,ein Kleintransporter von der Polizei angehalten und kontrolliert.Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden,dass der Fahrzeugführer keine Aufzeichnungen über sei-ne Lenkzeiten und Pausen führte. Nach Feststellung der Personalien für die folgende Anzeige gem. dem Fahrpersonalgesetzund Belehrung über seine Pflichten, konnte der Fahrzeugführer seine Fahrt wieder fortsetzen.

mci / Quelle: Polizei Lohr