Lohr: Grabschmuck gestohlen und Bepflanzung zerstört

Zusätzlich wurde die Bepflanzung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf circa 850€. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main, Telefonnummer 09352/8741-0.

Polizei findet geringe Menge Marihuana in Lohr

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart Am 02.03.2020, gegen 00:45 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem sich diese zuvor unerlaubt in einem anliegenden Gartengrundstück des Mitteilers aufhielten. Bei der Durchsicht des mitgeführten Reisepasses eines 18-Jährigen wurde zwischen den Dokumentenseiten eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Marihuana wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Jugendlichen erhielten einen Platzverweis und wurden, nach Abschluss der Kontrolle, wieder entlassen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr