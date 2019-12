Lohr: Frau verläuft sich und ruft Polizei

Am Montag, 09.12.2019, gg. 15.30 Uhr, meldet sich bei der Einsatzzentrale in Würzburg eine Frau über Handy. Die Frau gibt an, dass sie den Friedwald an der Bayerischen Schanz besucht hatte. Anschließend sei sie noch etwas spazieren gegangen und habe sich verlaufen. Sie wisse jetzt nicht mehr wo sie sei und bat um Hilfe. Der Friedwald, er befindet sich eigentlich in Hessen, wurden von je zwei Steifenbesatzungen aus Lohr und Gemünden angefahren. Vor Ort, am Parkplatz des Friedwaldes, hier stand das Auto der 77-jährigen Frau aus Bad Orb, wurde eine kurze Lagebesprechung durchgeführt. Nachdem das Suchgebiet eingegrenzt wurde begannen die Streifenbesatzungen das Gebiet mit den teilweise geländegängigen Einsatzfahrzeugen abzufahren. So etwa gegen 16.15 Uhr konnte eine Streifenbesatzung die Frau im Wald finden und wohlbehalten zum Parkplatz zurück bringen.

Unfallflucht

Am Montag, 09.12.2019, gg. 17.35 Uhr, ereignete sich in der Bürgermeister-Dr.Nebel-Straße 2, in der Kurve nach der Zufahrt zur Firma Rexroth, eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete einen Autotransporter der dort wendete. Der Fahrer des Autotransporters fuhr mit seinem Anhänger rückwärts eine Straßenlaterne um. Er entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Straßenlampe wurde bei dem Anstoß „entwurzelt“. Die genaue Schadenshöhe steht hier noch nicht fest. Sie könnte einige hundert Euro betragen. Zeugen die den Unfall betreffend eine Feststellung gemacht haben, können sich mit der Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 in Verbindung setzen.

Polizei Lohr