Lohr: Frau klaut Seniorin Geld aus Geldbörse

Diebstahl aus Geldbörse Bereits am Freitag, 23.08.2019, um 12.30 Uhr herum, kam es zu einem Gelddiebstahl in einer Drogerie im Innenstadtbereich. Eine 83jährige Frau stand an der Kasse an als sie von einer unbekannte Frau angerempelt wurde. Später stelle sie fest, dass zwei 20 Euro Geldscheine aus ihrer Geldbörse fehlten. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Unfallflucht

Am Montag, 26.08.2019 wurde in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr ein blauer Ford Fiesta angefahren. Der Fiesta parkte auf dem Parkplatz zwischen dem Stadtbahnhof und der Ampelanlage am Schafhof. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß an die hinter rechte Stoßstangenecke des Fiesta. Hierdurch entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. An dem blauen Fiesta ist helle, möglicherweise weiße Farbe, zu erkennen. Es ist anzunehmen, dass der Verursacher neben dem Fiesta ein- oder ausgeparkte und hierbei anstieß. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Polizei Lohr