Lohr: Dopingmittel bei 19-Jährigem gefunden

Am Dienstag, 05.11.2019, gegen 14:45 klingelte die Polizei im Zuge einer Ermittlung an der Wohnungstür eines 19Jährigen in der Wombacher Straße. Hierbei schlug den Beamten starker Marihuana-Geruch aus der Wohnung entgegen. Aufgrund dessen erfolgte eine Durchsuchung seiner Räume. Hierbei konnten knapp 50 Gramm Marihuana, sowie diverse Doping-Präparate aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetzes zu.

Geldbeutel geklaut

Lohr. Am Dienstag, 05.11.2019, gegen 11:00 Uhr, wurde einer Kundin in einem Verbrauchermarkt in der Rexrothstraße die Geldbörse entwendet. Diese hatte sie in einem Stoffbeutel an ihrem Einkaufswagen hängen. In einem unbeobachteten Moment nutzte eine unbekannte Person die Gelegenheit, den Geldbeutel aus dem Beutel zu entwenden. In der Börse befanden sich 100 Euro Bargeld, sowie diverse Ausweisdokumente.

Emblem geklaut

Frammersbach. Gegen 13:15 Uhr wurde von einem im Hinterdorf abgestellten Pkw BMW das Emblem aus der Motorhaube gehebelt und mitgenommen. Der Schaden wird auf ca. 50,00 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel.: 09352/87410 entgegen.

kev/Polizei Lohr