Lohr: Auto angefahren und geflüchtet

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer am Schlossplatz in Lohr gegen einen parkendes Auto. Nach dem Vorfall stieg er zunächst aus und betrachtete den Schaden nur an seinem Wagen. Danach führte er ein Gespräch mit seinem Handy und setzte seine Fahrt kurz darauf fort. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfall beobachten und meldete dies der Polizei. Es stellte sich heraus, dass sich der Unfallverursacher weder bei der Polizei noch bei dem Geschädigten gemeldet hatte. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Unfallflucht er-stattet. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Gegenseitig angegriffen und verletzt

Am Dienstagnachmittag erstattete eine 48jährige Frau nachträglich Anzeige gegen ihren eigenen Mitarbeiter. Nach ihren Angaben soll dieser sie am Sonntagabend nach einem Streitgespräch körperlich angegriffen und verletzt haben. Hierbei soll er ihr auch in die Lippe gebissen haben. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Mitarbeiter erstattete im Anschluss ebenfalls Strafanzeige gegen die Frau. Sie soll ihn zuvor geohrfeigt und gekratzt haben. Auch er sei hierbei leicht verletzt worden.

Geldbeutel entwendet

Am Sonntagabend wurde einem 38jährigem Mann seine Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hielt sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Bar in der Vorstadtstraße auf. Nach dem Bezahlen seiner Rechnung sei er von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Am nächsten Morgen habe er bemerkt, dass seine Geldbörse, welche er in seiner Pullovertasche aufbewahrte, fehlte. Der Geschädigte geht fest davon aus, dass dieser unbekannte Mann seine Geldbörse entwendet hat. Im Geld-beutel befanden sich zwar nur 7,50 Euro Bargeld aber auch wichtige Dokumente. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden. Ca. 50 bis 55 Jahre alt, 170cm groß, graue dünne Haare, Halbglatze, dunkle Oberbekleidung. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Polizeiinspektion Lohr