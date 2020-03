Lkw touchiert Metallpfosten in Alzenau

Diesen touchierte er. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Fahrrad aus einem Schuppen entwendet

Alzenau: Im Laufe des Montags entwendete ein unbekannter Täter aus einem Schuppen in der Straße „Am Burgsteg“ ein Fahrrad. Das graue Herrenrad der Marke „Giant“ stand abgeschlossen in einem umzäunten Grundstück und hatte einen Wert von circa 500 Euro.

Zaunlatten beschädigt

Alzenau-Wasserlos: In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Koppel in der Verlängerung der Zehntmauerstraße. An verschiedenen Stellen wurden Zaunlatten herausgebrochen, so dass ein Schaden von circa 50 Euro entstand.

vd/Polizei Alzenau