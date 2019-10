Lkw streift an der Ampel Auto - 5000 Euro Schaden

Als der Lastwagen bei Grün losfuhr, streifte er beim Rechtsabbiegen die linke Fahrzeugseite des Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Hausfassade beschädigt

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montag, 28.10.2019 bis Mittwoch, 30.10.2019, 11:30 Uhr, wurde in der Karolinger Str. in Karlburg die Außenfassade eines Wohnhauses an der Straßenseite beschädigt. An der Fassade entstanden dabei vier ca. handtellergroße Eindrücke, an denen der Putz abbröckelte. Der Schadensverursacher ist unbekannt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zur Ursache und dem Verursacher der Schäden

Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle einer 22-jährigen Autofahrerin am Mittwoch gegen 15:40 Uhr in Zellingen fiel den Beamten auf, dass die Frau drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Die Frau räumte auf Befragen ein in den letzten Tagen verschiedene Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

