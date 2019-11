Lkw fährt trotz Verbot in den gesperrten Baustellenbereich

Kurz vor der Baustelle bemerkte der ortsunkundige Lkw-Fahrer seinen Fehler und wollte in der Einmündung zum Dachsbau wenden. Bei seinem Wendemanöver blieb der 52-jährige Fahrer an der Begrenzungsleuchte eines geparkten Baustellen-Sattelzuges hängen und beschädigte zudem die Leitplanke an der Einmündung. Am unfallverursachenden Lkw wurde lediglich ein Gerätekasten in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer wurde verwarnt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer parkte am Donnerstag, zwischen 09:35 und 09:45 Uhr, mit seinem grauen Opel Astra in der Ludwigstraße 16 in Lohr, auf dem äußerst linken Parkplatz vor der Post. Bei seiner Rückkehr stellte der Opel-Fahrer einen Lackschaden am rechten Heck fest (Schadenshöhe ca. 400 Euro). Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 09352/87410 entgegen.

vd/Polizei Lohr