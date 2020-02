Kurz nach 10 Uhr am Dienstagvormittag wollte ein 65-jähriger Lieferwagen-Fahrer von der untergeordneten Friedensstraße kommend die übergeordnete Frankenstraße geradeaus überqueren, übersah dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten Smart einer 59-jährigen Frau. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Ford Transit, wobei sie sich leichte Kopfverletzungen zuzog. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Stromverteilerkasten erst an-und dann weggefahren

Geiselbach. Am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße „Am Wickengarten“ vermutlich beim Wenden gegen einen Stromverteilerkasten, so dass dieser brach und nun schief steht. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich weiter um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Beim Vorbeifahren geparkte Autos touchiert

Alzenau-Hörstein. Gegen 16.20 Uhr am Dienstagnachmittag blieb eine 52jährige VW-Fahrerin in der Dalbergstraße beim Vorbeifahren an einem geparkten Opel hängen und verursachte so einen Sachschaden von ca. 1500 Euro.

17-Jähriger mit Marihuana erwischt

Karlstein-Dettingen. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr warf ein Jugendlicher in der Frankenstraße beim Anblick eines Streifenfahrzeuges ein Zigarettenpäckchen weg, was den Ordnungshütern aber nicht entging. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann zur Überraschung der Beamten jedoch heraus, dass sich in der Schachtel gar keine Zigaretten, die ein unter 18-Jähriger an sich schon gar nicht besitzen dürfte, befanden, sondern vielmehr eine geringe Menge Marihuana. Dieses wurde natürlich sichergestellt und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Polizei Alzenau