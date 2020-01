Liebeskummer und die Folgen - Fall in Kleinostheim

Nachdem er zum wiederholten Male seine Angebetete in der Steinbachstraße aufsuchte und diese ihm zuvor schon unmissverständlich ihr Dessinteresse bekundet hatte, fühlte sie sich nun gezwungen, die Polizei zu rufen und Anzeige aufgrund der Nachstellung zu erstatten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte bei dem Täter dann auch noch diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei Personenkontrolle Joint aufgefunden

Auffälliger Marihuanageruch lenkte die Aufmerksamkeit einer Fußstreife am Samstag, den 18.01.2020, gegen 21 Uhr, auf einen 18-Jährigen in der Parkanlage Schöntal. Im Rahmen der Kontrolle konnte dann tatsächlich ein Joint festgestellt werden, welchen der Beschuldigte noch in der Hand hielt. Neben der Sicherstellung des Rauschmittels, erwartet ihn nun eine Anzeige aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Jugendschutzkontrolle führt zur Haschischfund

Aufgrund seines jugendlichen Aussehens und dem Konsum eine Zigarette wurde am Samstag, den 18.01.2020, gegen 22:40 Uhr, ein junger Erwachsener im Stadtteil Damm in der Lange Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Da er kürzlich 18 Jahre alt wurde stellte der Konsum der Zigarette zwar kein Verstoß dar, allerdings half ihm sein Alter bei dem mitgeführten Haschisch nicht aus der Klemme. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ladendetektiv überführt Parfüm-Dieb

Überwachungskameras und das geschulte Auge eines Ladendetektives wurden am Samstag, den 18.01.2020, gegen 17 Uhr, einem 29-jährigen Ladendieb in der City Galerie zum Verhängnis. Es konnte beobachtet werden, wie der Täter insgesamt neun Flacons in seine Jacke steckte und anschließend ohne zu zahlen aus dem Geschäft flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte der Beschuldigte in der Goldbacher Straße durch eine Funkstreife festgenommen werden. Da der Täter dann auch noch erklärte, dass er bereits vor einer Woche in ähnlicher Art und Weise in dem Geschäft Parfüm klaute, muss er sich jetzt aufgrund dieser beider Taten verantworten.

Pizza-Dieb in Supermarkt

Zwei Pizzas versuchte ein 60-jähriger Ladendieb am Samstag, den 18.01.2020, gegen 14.15 Uhr, aus einem Supermarkt in der Südbahnhofstraße zu entwenden. Hierbei passierte er eine nicht besetzte Kasse, ohne jedoch seine Rechnung mit den aufmerksamen Mitarbeitern zu machen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufene Polizeistreife fiel neben einer Alkoholisierung von über 1,3 Promille, auch der seit mehreren Jahren abgelaufene Personalausweis des Beschuldigten auf. Neben einem Strafverfahren und einem Hausverbot in allen Filialen der Supermarktkette, erwartet ihn zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des abgelaufenen Ausweisdokumentes.

Tritte gegen Pkw

Eine unschöne Entdeckung musste am Samstag, den 18.01.2020, gegen 10:30 Uhr, der Fahrzeughalter eines Mercedes machen. Er hatte das Auto von Freitag auf Samstag im Stadtteil Schweinheim im Steinweg geparkt. Daraufhin musste er feststellen, dass ein noch unbekannter Täter gegen die Beifahrertüre und den rechten Spiegel trat und so einen Schaden von geschätzten 1.000 € verursachte. Zeugen, welche die Tat gegebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich unter 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Täter einer Körperverletzung nach Fahndung festgenommen

Die Streitigkeit zwischen einem 18-Jährigen und einem 29-Jährigen eskalierte am Sonntag, den 19.01.2020, gegen 02:40 Uhr, in der Würzburger Straße. Hierbei fiel der ältere der beiden Kontrahenten auf den Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der Täter flüchtete zwar vom Tatort, konnte aber aufgrund einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung durch eine Streife unweit der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Aufgrund seines gezeigten aggressiven Verhaltens und einer Alkoholisierung von über 1,5 Promille, wurde er in Gewahrsam genommen und musste in einer Zelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg ausnüchtern. Der Grund der Streitigkeit ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen aufgrund des Körperverletzungsdeliktes.

Polizei Aschaffenburg/mkl