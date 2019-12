Lenk- und Ruhezeiten nicht dokumentiert - Anzeige erstattet

Vorfahrt missachtet

Lohr .Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am Mittwoch, 04.12.2019, gg. 06.45 Uhr, in der Westtangente. Der 55-jährige Fahrer eines Ford Mondeo wollte aus der Südtangente kommend nach links in die Westtangente einbiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Wombach fahrenden vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 33jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von je 4000 Euro.

An Ampel aufgefahren

Lohr. Am Montag, 04.12.2019, gg. 10.00 Uhr, fuhr eine 59-jährige Frau mit ihren Pkw in der Partensteiner Straße in Richtung der Ampelanlage am Obertor. Die Frau musste abbremsen da die Ampel für sie Rot zeigte. Das erkannte der ihr nachfolgende 57jährige Fahrer eines Pkw zu spät. Er fuhr leicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr