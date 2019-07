Leitplanke beschädigt - Keine Verletzten

Am Montag gegen 05.15 Uhr fuhr eine 45-jährige Autofahrerin auf der B 26 am Ortseingang von Gemünden aus Langenprozelten kommend in den Ortsbereich ein. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in die Leitplanke und beschädigte die ganze Beifahrerseite ihres Pkw VW Passat. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Wildunfälle

Gössenheim. Am Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr fuhr der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der B 27 von Gössenheim in Richtung Hammelburg. Hierbei querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Das Wild wurde vom Sattelzug erfasst und verletzt. Es musste durch einen Schuss mit der Dienstwaffe getötet werden. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Autofahrer die B 27 von Gössenheim in Richtung Karsbach. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw DaimlerChrysler erfasst und getötet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Dienstag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er sich auf Höhe des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße befand, fuhr ein silberner Kleinwagen aus dem Parkplatz des Marktes aus und nahm ihm die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Opel-Fahrer nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er gegen den rechten Bordstein und beschädigte sich den rechten Reifen und die rechte Felge. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Nach Angaben des Geschädigten befand sich hinter seinem Pkw ein Krankenwagen. Da der Geschädigte davon ausgeht, dass der Fahrer des Krankenwagens den Vorfall beobachtet haben müsste wird er gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gräfendorf. Am Dienstagmorgen gegen 09.30 Uhr befuhr der 72-jährige Fahrer eines Kleintransporters die MSP 17 von Weickersgrüben in Richtung Michelau. Zeitgleich befuhr ein 38-Jähriger ebenfalls mit einem Kleintransporter den Streckenabschnitt in entgegengesetzter Richtung. Während der Vorbeifahrt kam es zur Spiegelberührung der linken Außenspiegel. Beide Spiegel wurden hierbei beschädigt. Da beide Fahrer angaben, äußerst weit rechts gefahren zu sein, konnte kein Verursacher ausgemacht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro.

asre/ Quelle: Polizei Gemünden