Leidersbach-Roßbach: Ins Gesicht geschlagen und fahrendes Auto beschädigt

Die Frau wurde von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und unter anderem nach einem Feuerzeug gefragt. Als die Frau und ihr 28-jähriger Freund die weitere Kommunikation mit dem Mann beenden wollten, wurde dieser ausfällig und schlug den 28-Jährigen ins Gesicht. Das Paar suchte darauf mit ihrem Fahrzeug das Weite. Der Unbekannte stellte sich hierbei mit offensichtlich behindernder Absicht in den Fahrweg und trat gegen den fahrenden Wagen. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, bekleidet zur Tatzeit mit weißem T-Shirt und blauer Jeanshose sowie einer schwarzen Lederjacke. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Sachbeschädigung an Pkw

Elsenfeld. Am Samstag zerkratzte ein unbekannter Täter zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr einen Pkw Daimler CLS350, der auf dem Kundenparkplatz des Märktezentrums in der Erlenbacher Straße stand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Diebstahl aus Pkw Obernburg a.Main (OT Eisenbach). In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 15:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus einem geparkten Pkw Audi in der Mirabellenstraße u.a. Bargeld, eine Kreditkarte sowie eine Sonnenbrille. Wie der Täter in das Kfz gelangte, ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachbeschädigung an Pkw

Hausen. In der Nacht von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 06:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen Pkw Skoda Octavia, der auf der Straße Höhe des Anwesens Hauptstraße 94 geparkt stand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/mkl