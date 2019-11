Leider: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen

Glimpflich ist ein Verkehrsunfall in Leider am Mittwochabend ausgegangen. Kurz nach 16 Uhr wollte eine 20-jährige Fiat-Fahrerin der Augasse folgend nach links in Richtung B26 abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei einen in Richtung Hafenrandstraße fahrenden VW-Polo. Der 54-jährige Polo-Fahrer versuchte noch auszweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glück im Unglück hatten dabei beide Fahrzeuglenker: sie blieben unverletzt. Während der vw seine Fahrt in die Werkstatt noch eigenständig fortsetzen konnte, entstand an dem Fiat wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feruerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah/sob